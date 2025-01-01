Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker. Важливо, що йдеться виключно про надлишкову українську електроенергію.

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Що відомо про постачання Україною електроенергії у Молдову

В Energocom повідомили, що вже зарезервували необхідні потужності на 2 січня.

Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" – у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати,

– запевнили в компанії.

Там пояснили, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами. У цьому випадку йдеться про українську електроенергію.

Зауважимо, нещодавно через загрозу з боку Росії в Україні вирішили закрити інформацію про торги електроенергією на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку. Проте це рішення стосується виключно бізнесу і не має відношення до побутових споживачів.