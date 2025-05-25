Коли зросте тариф на електроенергію
Урядом продовжено дію ПСО ще на 5 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-гдину.
Варто також зазначити, що є українці, які мають змогу у нічний час платити за електроенергію на 50% менше. Йдеться про власників двозонних лічильників.
Для них тариф ділиться так:
- денний тариф діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годин
Які прилади споживають найбільше електроенергії
Найбільше електроенергії споживає холодильник. Також багато ресурсів витрачається на роботу:
- телевізора;
- пральної машини.
Яку кількість електроенергії споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу
Як зменшити витрати електроенергії
Не залишайте прилади включеними
Вимикайте світло, коли йдете з кімнати. Не залишайте включеними прилади, якими ви не користуєтесь.
Використовуйте режим "Еко"
Сучасна техніка має режим "Еко". Він дозволяє значно скоротити витрати електроенергії, без втрати продуктивності.
Як потрібно використовувати побутові прилади / Інфографіка 24 Каналу
Замініть звичайні лампочки на LED
По-перше, LED лампи набагато довше і ефективніше працюють. По-друге, вони набагато безпечніші.
Зверніть увагу! Звичайні лампи розжарювання можуть сильно нагріватися. Це дуже небезпечно.