Чому не виходить передати показання лічильника

У травні частині споживачів не приймуть показання лічильників гарячої води та теплової енергії, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Черкаської ТЕЦ. Це може статися через зняття лічильника з абонентського обліку.

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Повірку лічильників проведуть лише за умови своєчасного проходження перевірки; відповідно до українського законодавства про метрологію, квартирні лічильники тепла та гарячої води потрібно перевіряти кожні чотири роки.

Коли потрібно робити повірку лічильника Дату повірки можна дізнатися з паспорта лічильника або свідоцтва про повірку. Також комунальні служби часто вказують терміни перевірки у платіжках за комунальні послуги.

Як самостійно здійснити повірку лічильника

Повірку лічильника споживач повинен замовити самостійно, обравши ліцензовану компанію для проведення цієї послуги.

Після завершення повірки необхідно надати відповідні документи постачальнику комунальних послуг для оновлення даних в абонентському обліку.

Важливо! Обов’язкова повірка стосується не лише лічильників гарячої води та теплової енергії, а й газу та холодної води. Вартість цих послуг оплачує споживач. Термін повірки залежить від типу лічильника.