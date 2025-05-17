Чи можна відмовитись від встановлення лічильника на воду

Згідно з Законом України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", підприємства водопостачання мають право встановлювати прилади обліку. Водночас водоканали повинні заздалегідь повідомити мешканців будинку про намір здійснити встановлення, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

Читайте також Як дізнатися свою пенсію після індексації

Втім, мешканці мають два варіанти щодо встановлення лічильників води:

Погодитися на встановлення лічильника водоканалом за запропонованими умовами.

Організувати встановлення лічильника самостійно. Для цього потрібно провести збори мешканців, оформити протокол рішення та подати його до водоканалу для узгодження.

Важливо також дотримуватись усіх норм законодавства під час встановлення лічильника.