Можно ли отказаться от установки счетчика на воду

Согласно Закону Украины "О питьевой воде, питьевое водоснабжение и водоотвод", предприятия водоснабжения имеют право устанавливать приборы учета. В то же время водоканалы должны заранее уведомить жителей дома о намерении осуществить установку, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Впрочем, жители имеют два варианта по установке счетчиков воды:

Согласиться на установку счетчика водоканалом по предложенным условиям.

Организовать установку счетчика самостоятельно. Для этого нужно провести собрание жителей, оформить протокол решения и подать его в водоканал для согласования.

Важно также соблюдать все нормы законодательства при установке счетчика.