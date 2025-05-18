Почему не получается передать показания счетчика

В мае части потребителей не примут показания счетчиков горячей воды и тепловой энергии, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Черкасской ТЭЦ. Это может произойти из-за снятия счетчика с абонентского учета.

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Поверку счетчиков проведут только при условии своевременного прохождения проверки; в соответствии с украинским законодательством о метрологии, квартирные счетчики тепла и горячей воды нужно проверять каждые четыре года.

Когда нужно делать поверку счетчика Дату поверки можно узнать из паспорта счетчика или свидетельства о поверке. Также коммунальные службы часто указывают сроки проверки в платежках за коммунальные услуги.

Как самостоятельно осуществить поверку счетчика

Поверку счетчика потребитель должен заказать самостоятельно, выбрав лицензированную компанию для проведения этой услуги.

После завершения поверки необходимо предоставить соответствующие документы поставщику коммунальных услуг для обновления данных в абонентском учете.

Важно! Обязательная поверка касается не только счетчиков горячей воды и тепловой энергии, но и газа и холодной воды. Стоимость этих услуг оплачивает потребитель. Срок поверки зависит от типа счетчика.