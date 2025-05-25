Когда вырастет тариф на электроэнергию

Правительством продлено действие ПСО еще на 5 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час.

Стоит также отметить, что есть украинцы, которые могут в ночное время платить за электроэнергию на 50% меньше. Речь идет о владельцах двухзонных счетчиков.

Для них тариф делится так:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии

Больше всего электроэнергии потребляет холодильник. Также много ресурсов тратится на работу:

телевизора;

стиральной машины.



Какое количество электроэнергии потребляют различные приборы / Инфографика 24 Канала

Как уменьшить расход электроэнергии

Не оставляйте приборы включенными

Выключайте свет, когда уходите из комнаты. Не оставляйте работать приборы, которыми вы не пользуетесь.

Используйте режим "Эко"

Современная техника имеет режим "Эко". Он позволяет значительно сократить расходы электроэнергии, без потери производительности.



Как нужно использовать бытовые приборы / Инфографика 24 Канала

Замените обычные лампочки на LED

Во-первых, LED лампы дольше и эффективнее работают. Во-вторых, они намного безопаснее.

Обратите внимание! Обычные лампы накаливания могут сильно нагреваться. Это очень опасно.