Чому українці повинні платити за лічильники

Директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко зауважив, що згідно із законодавством, квартирні лічильники потрібно регулярно перевіряти на справність. Це називається повіркою лічильника, передає 24 Канал з посиланням на Українське радіо.

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Повірка лічильника потрібна через те, що з часом лічильники зношуються, через що можуть фіксувати неточні обсяги споживання. А це соєю чергою призводить до систематичних переплат.

Хто повинен здійснювати повірку лічильника

Повірку лічильника обов’язково мають проходити всі власники приладів обліку, інакше показання таких лічильників не зараховуватимуться. Відповідно, якщо вчасно не пройти процедуру, то плату за комунальні послуги нараховуватимуть за загальними нормативами, що може призвести до переплат.