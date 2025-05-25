Почему украинцы должны платить за счетчики

Директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что согласно законодательству, квартирные счетчики нужно регулярно проверять на исправность. Это называется поверкой счетчика, передает 24 Канал со ссылкой на Украинское радио.

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Поверка счетчика нужна из-за того, что со временем счетчики изнашиваются, из-за чего могут фиксировать неточные объемы потребления. А это в свою очередь приводит к систематическим переплатам.

Кто должен осуществлять поверку счетчика

Поверку счетчика обязательно должны проходить все владельцы приборов учета, иначе показания таких счетчиков не будут засчитываться. Соответственно, если вовремя не пройти процедуру, то плату за коммунальные услуги будут начислять по общим нормативам, что может привести к переплатам.