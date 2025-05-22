Сколько задолжали киевляне

Общий долг киевлян за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превышает 7 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

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К системным должникам, которые сознательно накапливают долги и не применяют механизм реструктуризации, будут применять санкции в виде пени и дополнительных начислений. Также к гражданам, которые накопили значительную задолженность и игнорируют любые механизмы ее погашения, предприятие вынуждено будет применять практику судебных исков.

Несмотря на то, что большинство киевлян регулярно оплачивают коммунальные услуги, системные должники продолжают игнорировать их. Это происходит на фоне дефицита средств предприятий теплокоммунэнерго, что связано с тарифами на тепло, которые не менялись шесть лет и ниже сегодня на 45-50% реальной стоимости услуг,

– говорит директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатин.

По его словам, "Киевтеплоэнерго" вынуждено подавать в суд, чтобы взыскать задолженность с тех должников, которые годами игнорируют платежки. Многие из них – владельцы элитного жилья или нескольких квартир, материальное положение которых позволяет оплачивать коммунальные услуги.

Долги-антирекорды в Киеве

По состоянию на начало мая в Киеве зафиксировали два долга-антирекорда. Так, элитная квартира на пр. Владимира Ивасюка, 24 (Оболонская набережная) площадью 175 квадратных метров накопила долг более 310 000 гривен. К должнику применены штрафные санкции в размере 48 000 гривен, поэтому сумма к уплате составляет почти 360 000 гривен.

Еще одно элитное помещение площадью 171 квадратный метр на Днепровской набережной, 14-б не платит коммуналку и должно предприятию 330 000 гривен. Штрафные санкции составили более 50 000 гривен, поэтому должник должен уплатить "Киевтеплоэнерго" более 380 000 гривен.

Подобные и другие дела по долгов за коммуналку предприятие сразу передает в суд. Для принудительного исполнения решения суда оно обращается в исполнительную службу. Тогда должник дополнительно платит исполнительный сбор – 10% от общей суммы задолженности.

В общем, в случае принудительного взыскания переплата составит на 25% больше от суммы долга. Также возможен арест счетов и имущества.