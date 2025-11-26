Что произойдет с тарифами на ЖКУ в России?

Также в половине регионов она будет двузначной, передает 24 Канал со ссылкой на распоряжение, которое подписал премьером Михаилом Мишустин.

Согласно информации, с 1 января следующего года во всех регионах тарифы вырастут на 1,7%. А уже с 1 октября 2026 года начнется второй этап индексации.

Рекордное повышение тарифов – на 22% – произойдет в Ставропольском крае. На 19,7% вырастут тарифы в Дагестане, на 17,5% – в Тамбовской области, на 17,2% – в Тюменской области, на 16,3% – в Северной Осетии, на 15,3% – в оккупированном Крыму.

Индексация в размере 15% ждет жителей:

Якутии; Красноярского края; Пермского края; Мурманской области; Удмуртии; Москвы.

На 14,6% увеличатся суммы в платежках в Санкт-Петербурге, на 14% – в Челябинской, Рязанской и Ярославской областях. А от 13% до 14% – в оккупированном Севастополе, Тверской области, Иркутской и Белгородской областях, а также в республике Татарстан.

Обратите внимание! В других регионах индексация составит от 8% до 12%.

В этом году тарифы на коммуналку были проиндексированы в среднем на 11,9% – рекордный рост более чем за 10 лет. Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".

Ближайшие три года правительство заложило в бюджет их повышение еще примерно на 30%.

Например, тарифы на газ должны вырасти на 9,6% в текущем году, на 9,1% в 2027 году, и еще на 7% – в 2028 году. В общем – на 27,9%.

Стоимость электроэнергии планируется поднять на 11,3%, 8,6% и 9,1% соответственно – всего на 31,9%. Платежки за электроэнергию станут больше на 28,2%: в 2026 году запланирована индексация на 9,9%, в 2027 году – на 9,3%, в 2028 году – на 6,8%.

Деньги нужны для обеспечения надежности поставок газа и подключения к российской газовой системе новых регионов, а также для инвестиций в энергосистему и модернизацию коммунальных сетей, ранее объясняло Минэкономразвития,

– отметили в материале.

Обратите внимание! Очередная резкая индексация будет разгонять инфляцию и ударит по карманам потребителей.

Что еще следует знать о повышении тарифов?