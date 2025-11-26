Що відбудеться з тарифами на ЖКП у Росії?

Також у половині регіонів вона буде двозначною, передає 24 Канал з посиланням на розпорядження, яке підписав прем’єром Михайлом Мішустін.

Згідно з інформацією, з 1 січня наступного року в усіх регіонах тарифи зростуть на 1,7%. А вже з 1 жовтня 2026 року розпочнеться другий етап індексації.

Рекордне підвищення тарифів – на 22% – відбудеться у Ставропольському краї. На 19,7% зростуть тарифи у Дагестані, на 17,5% – у Тамбовській області, на 17,2% – у Тюменській області, на 16,3% – у Північній Осетії, на 15,3% – в окупованому Криму.

Індексація у розмірі 15% чекає на мешканців:

Якутії; Красноярського краю; Пермського краю; Мурманської області; Удмуртії; Москви.

На 14,6% збільшаться суми у платіжках у Санкт-Петербурзі, на 14% – у Челябінській, Рязанській та Ярославській областях. А від 13% до 14% – в окупованому Севастополі, Тверській області, Іркутській та Бєлгородській областях, а також у республіці Татарстан.

Зауважте! В інших регіонах індексація становитиме від 8% до 12%.

Цього року тарифи на комуналку були проіндексовані в середньому на 11,9% – рекордне зростання більш ніж за 10 років. Про це пише російське ЗМІ "The Moscow Times".

Найближчі три роки уряд заклав у бюджет їхнє підвищення ще приблизно на 30%.

Наприклад, тарифи на газ повинні зрости на 9,6% у поточному році, на 9,1% у 2027 році, і ще на 7% – у 2028 році. Загалом – на 27,9%.

Вартість електроенергії планується підняти на 11,3%, 8,6% і 9,1% відповідно – загалом на 31,9%. Платіжки за електроенергію стануть більшими на 28,2%: у 2026 році запланована індексація на 9,9%, у 2027 році – на 9,3%, у 2028 році – на 6,8%.

Гроші потрібні для забезпечення надійності поставок газу та підключення до російської газової системи нових регіонів, а також для інвестицій в енергосистему та модернізацію комунальних мереж, раніше пояснювало Мінекономрозвитку,

– зазначили у матеріалі.

Зверніть увагу! Чергова різка індексація розганятиме інфляцію й ударить по кишенях споживачів.

Що ще слід знати про підвищення тарифів?