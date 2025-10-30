Які пільги на комуналку скасують в Росії?

Головна мета цієї реформи – зменшити обсяг державних субсидій, щоб вивільнити більше коштів на потреби війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Нові правила передбачають:

скасування пільгових коефіцієнтів;

обмеження соціальних норм споживання електрики;

зменшення кількості категорій, що мають право на знижку.

Загалом ініціатива спрямована на боротьбу з великим обсягом перехресного субсидіювання, який цього року сягнув 339 мільярдів рублів.

Перехресне субсидіювання – це система, за якої промислові підприємства, а також малий та середній бізнес платять за електрику за збільшеними тарифами, компенсуючи цим пільги для населення. Ставки для громадян залишаються нижчими за ринкові, а різницю покривають підприємці.

Як зміняться тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги?

Тарифи для населення пропонують збільшувати вищими темпами, ніж для інших категорій споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Комерсант".

Важливо, що сьогодні у діючу соціальну норму вкладаються близько 90% споживачів. Таким чином, основний тягар реформ ляже на найбільш активних споживачів електрики, витрати яких перевищують середні показники,

– пишуть у виданні.

Загалом тарифи на житлово-комунальні послуги в Росії зростуть на 27,9% за три роки, починаючи з 2026 року. Загальна платіжка за комуналку збільшуватиметься кожного року:

у 2026 році тарифи мають підняти на 9,9%;

у 2027 послуги ЖКГ подорожчають ще на 8,7%;

а у 2028 році ріст тарифів складе 7,1%.

За словами аналітиків, тарифи на ЖКГ у Росії й надалі зростатимуть швидше за інфляцію. Адже зношені мережі потребують модернізації, за яку хтось має платити.

Що відомо про проблеми в Росії?