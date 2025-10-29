back button
укррус
Бізнес Актуальні новини Крах російського ритейлу: 38% магазинів одягу в Москві вже закриті
time for reading3 хв

Крах російського ритейлу: 38% магазинів одягу в Москві вже закриті

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • 38% магазинів одягу в Москві закриті через економічну кризу, що триває, та падіння купівельної спроможності.
  • Нові бренди переходять в онлайн через високі орендні ставки та ризики офлайн-торгівлі.
Крах російського ритейлу - понад третина магазинів одягу в Москві вже закриті - Бізнес
Російський ритейл у кризі / Колаж 24 Каналу

Російський ритейл переживає найглибшу кризу за останнє десятиліття. За дев'ять місяців 2025 року кількість нових брендів скоротилася майже на 40%, а до кінця року може впасти вдвічі.

Fashion-ринок завмер через кризу та бідність покупців

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає 24 Канал. Розвиток fashion-сегмента фактично зупинився.

Дивіться також У Міненерго Росії назвали паливну кризу та ріст цін на бензин сезонною проблемою

Причинами обвалу називають:

  • падіння купівельної спроможності населення,
  • зростання орендних ставок,
  • ускладнення доступу до кредитів.

За період із січня по вересень у росії з'явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж за той самий період 2024 року. У Москві 38% магазинів одягу в торгових центрах уже закриті, ринок взуття повністю "заморожений", а мережі косметики масово закриваються.

Бренди переходять в онлайн

Більшість нових брендів тепер обирають онлайн-формат – через маркетплейси, оскільки відкриття офлайн-магазинів стало надто дорогим і ризикованим.

Як вважають у розвідці, відновлення можливе лише після стабілізації економіки та зниження кредитних ставок. Подібна криза вже спостерігалася у 2015 році, тоді на відновлення роздрібної торгівлі пішло майже три роки.

Більше про кризу в Росії

  • За даними росмедіа, за 9 місяців 2025 року закрилися 67 великих супермаркетів. Натомість частка дискаунтерів – так званих "магазинів для бідних" зросла з 4,8% до 16,4% за останні 8 років.

  • Рітейлери переобладнують супермаркети у дискаунтери або "даркстори", адже їх відкриття дешевше на 20 – 40%.

  • До слова, 78% російських підприємств зазнали негативного впливу від західних санкцій, з них 60% відзначають значні труднощі у роботі, повідомили раніше у розвідці.