В Росії масово закривають супермаркети

Лише за 9 місяців 2025 року у країні закрилися 67 великоформатних торгових точок загальною площею понад 185 тисяч квадратних метрів, повідомляє The Moscow Times, інформує 24 Канал.

З 2017 року частка супермаркетів і гіпермаркетів у структурі роздрібної торгівлі Росії скоротилася майже вдвічі – з 37% до 21%, тоді як дискаунтери збільшили свою присутність із 49,9% до 63,4%.

Росіяни обирвають "магазини для бідних"

Найшвидше зростають так звані "жорсткі дискаунтери" – магазини з мінімальним асортиментом і бюджетним облаштуванням, орієнтовані на покупців із низьким рівнем доходів. Їхня частка на ринку за 8 років зросла з 4,8% до 16,4%.

Експерти пояснили цю тенденцію зміною споживчої поведінки росіян, які через високі ціни на продукти дедалі частіше переходять до моделі економії на щоденних витратах. Висока ключова ставка Центробанку країни агресора та зниження прибутковості роблять відкриття великих торгових об'єктів нерентабельним.

У відповідь рітейлери масово переобладнують супермаркети у дискаунтери або "даркстори" – склади-магазини для онлайн-доставки.

Зауважте. За даними Асоціації компаній роздрібної торгівлі Росії, відкриття дискаунтера коштує на 20 – 40% дешевше, ніж звичайного супермаркету.

Росіяни вимушені економити

Крім того, рітейлери скорочують асортимент. У липні 2025 року кількість продовольчих позицій у магазинах зменшилася на 2,3% рік до року, а непродовольчих – на 1,8%.

Попри загальне скорочення торгових площ (приблизно на 1%), популярності набирають невеликі магазини біля дому – їхня кількість зросла на 15% за рік, особливо в регіонах.

Аналітики також зауважили, що така трансформація є наслідком структурної кризи російського споживчого ринку, коли бізнес змушений виживати, пристосовуючись до біднішого покупця.

