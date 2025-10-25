Як ростуть ціни на молочну продукцію?

За перші 7 місяців 2025 року вартість сирого молока, що використовується для виробництва готової продукції у Росії, зросла на 23,1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Відповідно підскочили у ціні й усі молочні продукти:

вершкове масло здорожчало на 34% у річному розрахунку;

сметана й молоко – на 22%;

сири – на 19%.

У результаті з вересня 2024 року по серпень 2025-го продажі молочної продукції в магазинах впали на 2,8%.

При цьому, за даними розвідки, темпи падіння попиту на "молочку" прискорюються, адже у травні аналітики оцінювали спад лише в 1,2%.

Найбільше скоротилися покупки масла й маргарину – на 11,2%;

Продажі ультрапастеризованого молока зменшилися на 11,1%.

Ряжанка, простокваша та плавлений сир продаються менше на 7,1%.

Споживачі дедалі частіше переходять на рослинні замінники,

– розповідають у розвідці.

Важливо! Разом з тим виробники та торгові мережі попереджають, що ціни на продукти зростуть ще більше у разі ухвалення поправок до Податкового кодексу Росії, які передбачають нове держмито за внесення даних у систему маркування молочної продукції.

На які ще товари ростуть ціни в Росії?

Також у Росії різко здорожчали ліки. Вартість упаковки лікарського засобу зросла в середньому на понад 13,6% у січні – серпні 2025 року, підрахували в російській аналітичній компанії DSM Group.

Разом з тим інфляція у у це же період, за даними Росстату, склала 3,95%. Тобто зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 раза. Зросли в ціні усі найпопулярніші препарати:

Кеторол (знеболювальний і протизапальний засіб) – на 30%, до 55 рублів за упаковку з 10 таблеток;

Нафазолін (краплі для носа) – на 25%, до 62 рублів за флакон об’ємом 15 мілілітрів;

Дротаверин (Но-шпа) – на 15%, до 462 рублів за упаковку зі 100 таблеток;

Корвалол (25 мл) – на 14%, до 53 рублів;

Анальгін – на 13%, до 39 рублів за 10 таблеток;;

Активоване вугілля — на 10%, до 20 рублів.

Варто знати! З початку 2025 року особливо також здорожчали засоби, які не входять до списку найважливіших лікарських препаратів.

Як зростатимуть ціни надалі?