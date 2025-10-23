Таке рішення не можна назвати несподіваним. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Олег Лісний, ці корпорації точно прорахували для себе різні сценарії. Однак, скоріш за все, думали, що Дональд Трампу забракне для цього політичної волі.

Як вплинуть нові санкції на Росію?

Звісно, росіяни вважали, що можуть довго обманювати Трампа й спокійно заробляти на нафті. Але президент США вирішив інакше. Він підтримав введення санкцій і додав, що час для них настав.

Я розглядаю цю дію як комплекс. Перше – це удар по оточенню Путіна, оскільки там бачать, що "цар" слабкий, він заважає їм заробляти й жити спокійно,

– сказав політолог.

Навряд чи у Кремлі виникне бунт одразу після оголошення санкцій, але це працюватиме в комплексі разом з іншими діями. Наприклад, Європа не зупиняє санкційний тиск, тепер до нього долучилися Сполучені Штати.

До того ж не треба забувати про роботу українських військових, які щоденно уражали нафтогазову промисловість ворога. Вплив також мало рішення наших європейських партнерів відмовитись від певних російських енергоресурсів.

У Трампа ще є дуже багато важелів. Головне, щоб у нього залишалося бачення не майбутнього союзу Сполучених Штатів і Росії проти Китаю, а візія того, що Америка має залишатися найпотужнішою державою у світі,

– наголосив Олег Лісний.

Поки глава Білого дому до цього не готовий. Він концентрує навколо себе дуже багато влади, а команда не може схилити його на інший бік чи якось вплинути на рішення.

Залишається сподіватися, що Сполучені Штати дали сигнал всьому світові звернути увагу на заморожені російські активи, а також врешті визнати Росію державою-спонсором тероризму.

