Чому бізнес компанії під загрозою?

Компанія Rosneft Deutschland може втратити доступ до своїх головних клієнтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також "Ми все ще хочемо зустрітися": Рубіо зробив заяву про Росію після запровадження санкцій

Річ у тім, що німецький підрозділ "Роснефті" не виключили з останнього пакета американських санкцій проти Росії, хоча компанію й передали під контроль уряду Німеччини ще у 2022 році,

За даними джерел видання, нафтові трейдери, енергетичні компанії та банки вже погрожують припинити співпрацю з Rosneft Deutschland.

Разом з тим німецький уряд намагається виключити компанію з-під дії американських санкцій і веде активні переговори щодо цього із Вашингтоном.

У Міністерстві економіки Німеччини повідомили, що найближчим часом відомство надасть офіційний коментар щодо цієї ситуації.

Варто знати! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина забрала активи німецької "дочки" "Роснєфті" і тимчасово передала їх в управління державному довіреному адміністратору. Однак повністю націоналізувати компанію уряд не наважився.

Що відомо про санкції США проти "Роснефті"?

США увели санкції проти нафтової сфери Росії, щоб натиснути на Москву та змусити завершити війну в Україні, повідомили в Міністерстві фінансів країни.

Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир повністю залежить від готовності Росії до переговорів у добрій вірі. Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати свої повноваження для підтримки мирного процесу,

– повідомили в Мінфіні.

До списку обмежень, окрім "Роснефті" та "Лукойлу", увійшли також російські їхні дочірні – загалом 31 компанія.

Санкції передбачають, що все майно та частки, пов'язані з компаніями, що перебувають у США, будуть заблоковані.

Варто знати! Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що США будуть продовжувати такі обмеження, якщо буде необхідно.

Які ще санкції проти Росії ухвалили?