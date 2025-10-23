Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Читайте також "Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну": головні заяви Трампа на новому брифінгу
Чи хочуть США продовжувати переговори?
Марко Рубіо пояснив, що санкції проти Росії не означають відмову Вашингтона від переговорів з Москвою.
Ми все ще хочемо зустрітися з росіянами… У мене була хороша розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо цей діалог,
– зазначив держсекретар США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати завжди зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру.
За словами Рубіо, Дональд Трамп уже кілька місяців повторював, що доведеться вживати заходів, якщо не буде прогресу щодо мирної угоди, і 22 жовтня Трамп ухвалив відповідне рішення.
Довідка. Марко Рубіо та Сергій Лавров 20 жовтня провели телефонну розмову. Відомо, що під час бесіди вони обговорили подальші кроки після нещодавньої бесіди своїх президентів. Згодом у Білому домі заявили, що посадовці не планують особистої зустрічі.
Які санкції запровадили проти Росії?
-
До санкційних списків увійшли також російські дочірні компанії "Роснефті" та "Лукойлу". Це 31 компанія, серед яких такі відомі підприємства, як Куйбишевський нафтопереробний завод, Туапсинський нафтопереробний завод та інші.
-
За словами міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бессента, якщо це буде необхідно, США будуть продовжувати такі обмеження.