Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Знову Будапешт: чого Україні чекати від зустрічі Трампа з Путіним і чи арештують останнього в Угорщині
Чому зустріч Рубіо та Лаврова не відбудеться?
Співрозмовник видання розповів, що президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Володимир Путін не планують зустрічатися "найближчим часом".
Посадовець також додав, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не планують особистої зустрічі, хоча їхня телефонна розмова в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".
Відомо, що під час розмови Рубіо та Лавров обговорили подальші кроки після нещодавньої бесіди своїх президентів.
Цікаво! Спочатку повідомлялося, що американський держсекретар планує зустрітися з російським міністром вже у четвер, 23 жовтня. Однак згодом у CNN повідомили, що переговори посадовців нібито відклали – через жорстку позицію країни-агресорки.
Що відомо про переговори в Будапешті?
У четвер, 16 жовтня, Володимир Путін та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Політики домовилися про зустріч у Будапешті найближчим часом.
Володимир Зеленський заявив, що готовий долучитися до саміту лідерів США та Росії. Водночас президент зазначив, що Угорщина – не найкраще місце для цих переговорів.
21 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що немає точних дат для зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті. Російський посадовець також підкреслив, що саміт Росії та США потребує серйозної підготовки.