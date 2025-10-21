Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому зустріч Рубіо та Лаврова не відбудеться?

Співрозмовник видання розповів, що президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Володимир Путін не планують зустрічатися "найближчим часом".

Посадовець також додав, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не планують особистої зустрічі, хоча їхня телефонна розмова в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".

Відомо, що під час розмови Рубіо та Лавров обговорили подальші кроки після нещодавньої бесіди своїх президентів.

Цікаво! Спочатку повідомлялося, що американський держсекретар планує зустрітися з російським міністром вже у четвер, 23 жовтня. Однак згодом у CNN повідомили, що переговори посадовців нібито відклали – через жорстку позицію країни-агресорки.

Що відомо про переговори в Будапешті?