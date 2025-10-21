Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Почему встреча Рубио и Лаврова не состоится?
Собеседник издания рассказал, что президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин не планируют встречаться "в ближайшее время".
Чиновник также добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров не планируют личной встречи, хотя их телефонный разговор в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".
Известно, что во время разговора Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги после недавней беседы своих президентов.
Интересно! Сначала сообщалось, что американский госсекретарь планирует встретиться с российским министром уже в четверг, 23 октября. Однако впоследствии в CNN сообщили, что переговоры чиновников якобы отложили – из-за жесткой позиции страны-агрессора.
Что известно о переговорах в Будапеште?
В четверг, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшее время.
Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к саммиту лидеров США и России. В то же время президент отметил, что Венгрия – не лучшее место для этих переговоров.
21 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет точных дат для встречи Трампа и Путина в Будапеште. Российский чиновник также подчеркнул, что саммит России и США требует серьезной подготовки.