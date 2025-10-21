В комментарии росСМИ Песков заявил, что пока понимания относительно точных дат встречи лидеров нет, передает 24 Канал.

Что сказал Песков о предстоящем саммите в Будапеште?

Российский чиновник отметил, что перед встречей политиков ждет непростая работа. Саммит России и США требует серьезной подготовки, на это понадобится время. Именно поэтому, говорит Песков, точных сроков не указывали.

Также он назвал "фантастической версией" возможность прибытия Путина и Трампа в Будапешт одним бортом.

Напомним, что с февраля 2025 года действует запрет на полеты российских самолетов над всей территорией ЕС. К тому же, глава Кремля находится в розыске Международного уголовного суда. В Польше допустили, что могут задержать самолет с Путиным на борту, если он будет лететь через воздушное пространство страны на встречу с президентом США.

Что этому предшествовало?