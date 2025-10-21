Если Путин будет лететь в Будапешт через воздушное пространство Польши, его самолет могут задержать. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский на радио Radio Rodzina 21 октября, передает 24 Канал со ссылкой на Polityka.

Смотрите также Путин отказал Трампу в прекращении огня: ISW раскрыл план россиян

Что сказал Сикорский о встрече Трампа и Путина в Будапеште?

Мы не можем гарантировать, что независимый суд не обяжет правительство остановить такой самолет (с Путиным на борту – 24 Канал), чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал,

– заявил Сикорский.

Справка: В 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина как подозреваемого в военных преступлениях. Страны, которые ратифицировали Римский статут МУС, обязаны задержать российского диктатора на своей территории. Впрочем, уже были случаи, когда государства не выполняли своих обязательств. Так, в сентябре 2024 года Путин беспроблемно посетил Монголию посетил Монголию, а в октябре 2025 года – Таджикистан.

С февраля 2025 года над всей территорией ЕС действует запрет на полеты российских самолетов. Поэтому возникают спекуляции, каким путем Владимир Путин мог бы добраться до Венгрии. Министр Сикорский отметил, что в эту страну – члена ЕС – можно долететь из России, например, через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.

По словам Сикорского, тот факт, что страна-член ЕС, еще и та которая, ратифицировала Римский статут, приглашает к себе Путина, вызывает не только недовольство, но и показывает, что Венгрия ставит себя не как часть Запада, а посредником между Западом и Россией.

Что этому предшествовало?