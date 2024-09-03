Там аргументировали такое решение тем, что они зависимы от российских энергоносителей. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в разговоре с 24 Каналом проанализировал эту ситуацию.

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Мог ли кто-то другой арестовать Путина

Краев объяснил, что любое государство сфокусировано на собственных интересах, является эгоистичным и предаст, если вдруг для него будут нормальные условия. Именно поэтому реалисты говорят, что международное сотрудничество не работает.

Что важно, Международный уголовный суд не мог направить доверенное лицо, чтобы и арестовала Путина в Монголии. Государства, которые признают компетентность международных судебных институтов, должны самостоятельно выдавать людей, которые находятся на их территории.

Как бы это смешно не звучало, но то же самое касается стран, против глав которых объявлены эти ордера на арест. То есть в идеальном мире Россия должна сама выдать Путина МУС. К примеру, проголосовать через госдуму, сенаторов или что-то другое,

– отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.