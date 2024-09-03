Там аргументували таке рішення тим, що вони залежні від російських енергоносіїв. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у розмові з 24 Каналом проаналізував цю ситуацію.

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Чи міг хтось інший арештувати Путіна

Краєв пояснив, що будь-яка держава сфокусована на власних інтересах, є егоїстичною та зрадить, якщо раптом для неї будуть нормальні умови. Саме тому реалісти кажуть, що міжнародна співпраця не працює.

Що важливо, Міжнародний кримінальний суд не міг направити довірену особу, аби та заарештувала Путіна в Монголії. Держави, які визнають компетентність міжнародних судових інституцій, повинні самостійно видавати людей, які перебувають на їхній території.

Якби це смішно не звучало, але те ж саме стосується країн, проти голів яких оголошено ці ордери на арешт. Тобто в ідеальному світі Росія має сама видати Путіна МКС. Приміром, проголосувати через держдуму, сенаторів чи щось інше,

– зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.