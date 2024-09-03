Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що ситуація загрозлива і Путін зробив це не просто так. Партнери України мали б прийняти відповідні рішення.

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Знущання з міжнародного законодавства

За словами політичного експерта, візит Путіна та його зустріч Монголією є справжнім безчинством. Партнери України мали б накласти санкції та обмежити країни, які залучені до цього дійства.

Можна пояснити нашим партнерам, що відбулось чергове знущання з міжнародного законодавства. Хочеться запитати їх, що вони будуть з цим робити,

– наголосив Городницький.

Ситуація є досить загрозлива, адже Монголія має обмежені зв’язки з Заходом і накласти на неї санкції є складно. Відповідно, левова частка монгольського товарообігу залежить від Росії та Китаю, тобто з тими країнами, з якими вона межує.

Такий візит воліє показати країнам Глобального Півдня, тим, що займає нейтральну сторону і тим, хто максимально не хоче товаришувати з Заходом, що Путін може подорожувати країнами і їм за цього "нічого не буде".

Путін ніби і поїхав через якусь псевдо причину, але ми маємо усвідомити, що він не просто так здійснив цей крок. Він поїхав саме в Монголію, країну, яку можна налякати та на яку можна натиснути,

– зауважив політичний експерт.