Таку думку висловив 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, який пояснив, яку головну мету мала поїздка очільника Кремля до Монголії. Водночас у Європейському парламенті відреагували на цю подію, наголосивши, що ЄС має вжити дипломатичні та економічні заходи щодо Монголії.

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Знищує світовий порядок

Поїздка Путіна до Монголії не має для нього сенсу, на думку Жирнова, окрім того, щоб дошкулити Західній Європі та Гаазькому трибуналу. Саме цим візитом Путін разом з керівництвом Монголії "поховали" Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Очільник Кремля цілеспрямовано знищує світовий порядок, який сформувався у світі після закінчення Другої світової війни. Сьогодні не працює більшість світових інститутів – Рада безпеки, Генасамблея ООН, а тепер і МКС,

– зауважив колишній співробітник КДБ.

Зверніть увагу! Як відомо, Монголія підписала Римський статут і тепер має затримати Путіна, якому Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт.

Проте Монголія не просто так погодилась на візит Путіна. Імовірно Москва щось запропонувала їй за це.

Наприклад, йшлося про те, що Росія збиралась будувати новий газогін в Китай по території Монголії. Або Путін, можливо, пообіцяв Улан-Батору поставляти впродовж 25 років безоплатно газ та нафту,

– припустив він.

У відповідь на такий крок Монголії Захід може запровадити проти неї санкції. Однак головне, за його словами, це втрата репутації. Тепер з Монголією не будуть укладати угоди, які б могли укласти.

"Водночас керівництво країни може дозволити собі не звертати увагу на реакцію Заходу, адже Монголія – доволі багата країна. У неї є достатньо природних ресурсів, але при цьому вона має невелику кількість населення. Головна проблема Монголії – відсутність виходу до моря, і в цьому сенсі вона повністю залежна від Росії та Китаю", – зауважив Сергій Жирнов.