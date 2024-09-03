Тож члени Європейського парламенту, зокрема заступник голови комісії у закордонних справах Урмас Пает, закликають високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, члена МКС, якщо країна не заарештує Путіна.

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Відмова Монголії від арешту Путіна створить прецедент

Напередодні Владімір Путін прибув до Монголії з візитом. Як зауважив Урмас Пает, якщо країна заарештує російського диктатора, як вимагає рішення МКС, то у неї з'явиться історична можливість стати гарантом міжнародного права.

Ми просто повинні виконати вимогу Міжнародного кримінального суду – заарештувати злочинця Путіна і доставити його в Гаагу,

– заявив він.

За його словами, якщо Монголія не виконає свої обов'язки члена МКС, Європейський союз повинен послати чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів. Зокрема, члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала Путіну.

"Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент і відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", – зазначили члени Європарламенту у своєму зверненні.

До слова, в українському МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права. У закордонному відомстві додали, що працюватимуть над наслідками для Улан-Батора. На цьому наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.