Поэтому члены Европейского парламента, в частности заместитель председателя комиссии по иностранным делам Урмас Паэт, призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, члена МУС, если страна не арестует Путина.

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Отказ Монголии от ареста Путина создаст прецедент

Накануне Владимир Путин прибыл в Монголию с визитом. Как отметил Урмас Паэт, если страна арестует российского диктатора, как требует решение МУС, то у нее появится историческая возможность стать гарантом международного права.

Мы просто должны выполнить требование Международного уголовного суда – арестовать преступника Путина и доставить его в Гаагу,

– заявил он.

По его словам, если Монголия не выполнит свои обязанности члена МУС, Европейский союз должен послать четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер. В частности, члены Европарламента осуждают приглашение, которое Монголия направила Путину.

"Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда", – отметили члены Европарламента в своем обращении.

К слову, в украинском МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права. В зарубежном ведомстве добавили, что будут работать над последствиями для Улан-Батора. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.