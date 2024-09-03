Так, военный преступник провел переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Фото и видео опубликовали на как на сайте Кремля, так и на странице "Протесты в мире" в соцсети Х (ранее твитер).

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Путин посетил Монголию

"Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас", – сказал во время встречи глава Кремля Путин монгольскому лидеру.

Собственно, тот в ответ согласился и принял приглашение.

Визит Путина в Монголию: смотрите видео

Ранее в интервью монгольским СМИ диктатор страны-агрессора сообщил, что Россия и Монголия согласовывают поставки топлива и горюче-смазочных материалов по льготной стоимости. Кроме этого, Владимир Путин уточнил, что страны достигли определенного успеха в разработке проекта временного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.

Собственно, это и стало поводом к тому, что пользователи сети считают, что такие выгодные условия сотрудничества между странами и "подкупили" власти Монголии, которая решила не выполнять решение МУС.

Также они заметили, что диктатора не слишком волнует то, что происходит в Курской области.



В сети предположили, почему Путин снизил топливо для Монголии / Скриншот



В сети писали, почему Путин поехал в Монголию несмотря на события в Курской области / Скриншот



В сети отметили, что российский диктатор не слишком взволнован ситуацией в Курской области / Скриншот