Для главы Кремля этот визит очень важен, в то же время Монголия должна понести ответственность за свой поступок. Такое мнение высказали 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что поездка Путина в Монголию имеет две важные цели.

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Выигрышная тема

По официальной версии, Путина пригласили для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы монгольских и советских войск против Японии на реке Халхин-Гол.

Путин очень это любит позировать на фоне событий Второй Мировой войны, потому что в войне против Украины он не имеет никаких побед. Однако, по мнению Яковенко, Путину нужно, чтобы его постоянно ассоциировали с какими-то достижениями.

"В общем "культ победобесия" – основа мифологии, которую распространяет путинизм. Это выигрышная тема для Путина, и он с радостью участвует в ней", – подчеркнул оппозиционер.

Хотел унизить

Также своим визитом в Монголию Путин хотел унизить Международный уголовный суд в Гааге, ведь Улан-Батор подписал Римский статут и теперь обязан арестовать Путина.

Однако учитывая географическое расположение Монголии – между Россией и Китаем – арестовать главу Кремля ее руководство не сможет. Путин уверен в этом и пытается доказать, что ордер на арест, который выдал ему МУС, ничего не стоит,

– подчеркнул он.

В этой ситуации руководство Монголии поступило не лучшим образом, потому что, по словам журналиста, было бы разумнее отказаться принимать Путина. Так сделали в ЮАР, когда предупредили его, что в случае приезда в эту африканскую страну, которая также подписала Римский статут, его арестуют.

"Поступок Монголии должен иметь последствия для этой страны, иначе МУС и международное правосудие теряет смысл", – уверен Игорь Яковенко.