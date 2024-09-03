Для очільника Кремля цей візит дуже важливий, водночас Монголія має понести відповідальність за свій вчинок. Таку думку вислови 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що поїздка Путіна до Монголії має дві важливі мети.

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Виграшна тема

За офіційною версією, Путіна запросили для участі в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги монгольських та радянських військ проти Японії на річці Халхин-Гол.

Путін дуже це любить – позувати на тлі подій Другої Світової війни, тому що у війні проти України він не має жодних перемог. Проте, на думку Яковенко, Путіну потрібно, щоб його постійно асоціювали з якимись здобутками.

"Загалом "культ побєдобєсія" – основа міфології, яку розповсюджує путінізм. Це виграшна тема для Путіна, і він з радістю бере участь у ній", – підкреслив опозиціонер.

Хотів принизити

Також своїм візитом до Монголії Путін хотів принизити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, адже Улан-Батор підписав Римський статут і тепер зобов'язаний заарештувати Путіна.

Однак враховуючи географічне розташування Монголії – між Росією та Китаєм – заарештувати очільника Кремля її керівництво не зможе. Путін впевнений в цьому і намагається довести, що ордер на арешт, який видав йому МКС, нічого не вартий,

– наголосив він.

В цій ситуації керівництво Монголії вчинило не найкраще, тому що, за словами журналіста, було б розумніше відмовитись приймати Путіна. Так зробили у ПАР, коли попередили його, що у разі приїзду до цієї африканської країни, яка також підписала Римський статут, його заарештують.

"Вчинок Монголії повинен мати наслідки для цієї країни, інакше МКС та міжнародне правосуддя втрачає сенс", – впевнений Ігор Яковенко.