Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва просив передати російського президента до Міжнародного кримінального суду (МКС). Монголія ратифікувала Римський статут МКС, тож депутати закликали виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт Путіна.

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Що відомо про візит Путіна до Монголії

Російські ЗМІ повідомляють, що диктатор приземлився в Улан-Баторі.

Літак Путіна сідає у Монголії: дивіться відео

Швидко з'явилося офіційне відео зустрічі очільника Кремля з представниками Монголії.

Путін сходить трапом в Улан-Баторі, його вітають і не затримують: дивіться відео