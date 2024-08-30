Оскільки Монголія ратифікувала Римський статут ще у 2003 році, то вона зобов'язана виконати ордер. Деякі фахівці припускають, що Путін наважився на поїздку під гарантіями безпеки від Китаю.

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Чому Путіна не затримають у Монголії

У ЗМІ пишуть, що Путіна запевнили у тому, що його не затримають під час візиту до Монголії. Так, особи у Кремлі, які причетні до організації закордонної поїздки російського президента, розповіли деталі.

Варто наголосити, що візит Путіна до Монголії – перший до країни-члена Міжнародного кримінального суду після того, як у березні 2023 року видали ордер на його арешт. Однак речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що "немає жодних проблем" у тому, що Путін поїде у Монголію.

Близький до Кремля політичний консультант заявив, що немає ризику арешту Путіна в Монголії, адже перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, а країна, що приймає президента Росії, дає 100% гарантії, що затримувати нікого не будуть.

Однак у ЗМІ наголошують, що раніше Путін не наважувався на такі візити. До прикладу, торік він не поїхав на саміт БРІКС у ПАР, адже країна зобов'язана була виконати вимоги Римського статуту. Також Путін не відвідував саміт "Великої двадцятки" в Індії. Хоча країна не є членом Міжнародного кримінального суду і російському президенту нічого не загрожувало, однак він не поїхав за кордон.

Нині в Росії наголошують, що з "друзями у Монголії" країна має "чудовий діалог", а тому жодних загроз нібито не існує.

Журналісти Bloomberg наголошують, що Монголія набуває все більшого значення як третя країна для сприяння торгівлі між Росією і Китаєм. Саме тому експерти припускають, що Путін наважився на поїздку, адже Монголія не піде проти Китаю, а отже Путін має гарантії безпеки від Пекіна.