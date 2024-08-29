Військовий аналітик Шон Белл розповів Sky News, що, вочевидь, плани Путіна стосовно сухопутного коридору у Крим не змінилися. Наразі ж російський диктатор намагається реалізувати цей свій воєнний задум.

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Чому Путін такий активний на Покровську напрямку

За словами аналітика, дуже важко дати ясність щодо тактичного прогресу війни, враховуючи відносну нестачу детальної інформації про прогрес, виклики та можливості.

Проте, за його словами, виглядає ймовірним, що найближчою метою "спеціальної військової операції" Путіна є "забезпечення безпеки Криму, Донбасу та сухопутного мосту між двома регіонами".

Як наголосив Шон Белл, Покровськ є стратегічно важливим логістичним і транспортним вузлом для українських сил у регіоні, і зараз повідомляється, що російські сили перебувають лише близько 10 кілометрах від міста, що змусило українців евакуювати цивільне населення.

Російський президент знає, що в зимові місяці дуже важко підтримувати динаміку, тому у нього є, мабуть, 10 – 12 тижнів для досягнення своїх цілей, перш ніж настане зимова погода,

– мовиться у матеріалі.

Аналітик зазначив, що у разі потенційного захоплення Покровська до зими, цілком можливо, що Путін "покаже, що готовий вести переговори про припинення вогню". Однак, звісно ж, окупантам у будь-якому разі довіряти не можна.

До слова, у Генштабі ЗСУ 29 серпня розповіли, що на Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки.

Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають.