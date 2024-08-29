Военный аналитик Шон Белл рассказал Sky News, что, очевидно, планы Путина относительно сухопутного коридора в Крым не изменились. Сейчас же российский диктатор пытается реализовать этот свой военный замысел.

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Почему Путин так активен на Покровском направлении

По словам аналитика, очень трудно дать ясность относительно тактического прогресса войны, учитывая относительную нехватку детальной информации о прогрессе, вызовы и возможности.

Однако, по его словам, выглядит вероятным, что ближайшей целью "специальной военной операции" Путина является "обеспечение безопасности Крыма, Донбасса и сухопутного моста между двумя регионами".

Как отметил Шон Белл, Покровск является стратегически важным логистическим и транспортным узлом для украинских сил в регионе, и сейчас сообщается, что российские силы находятся лишь около 10 километрах от города, что заставило украинцев эвакуировать гражданское население.

Российский президент знает, что в зимние месяцы очень трудно поддерживать динамику, поэтому у него есть, видимо, 10 – 12 недель для достижения своих целей, прежде чем наступит зимняя погода,

– говорится в материале.

Аналитик отметил, что в случае потенциального захвата Покровска до зимы, вполне возможно, что Путин "покажет, что готов вести переговоры о прекращении огня". Однако, конечно же, оккупантам в любом случае доверять нельзя.

К слову, в Генштабе ВСУ 29 августа рассказали, что на Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки.

В общем, 32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений – продолжаются.