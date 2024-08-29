Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ, добавив, что несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Сырский также отметил военных различных бригад, которые дуют достойный отпор врагу.

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Сырский рассказал о Покровском направлении

Главком ВСУ сообщил, что работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме и командованию приходится принимать нестандартные решения, чтобы укрепить оборону и уничтожить наступательный потенциал врага.

Сейчас, по словам Сырского, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с силами противника, которые преобладают,

– подчеркнул Сырский.

Он отметил бойцов нескольких бригад – 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады. Военнослужащие этих подразделений делают все возможное, чтобы остановить врага и не позволить его продвижения вглубь.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на самых сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно, решению этих вопросов и была посвящена моя работа", – резюмировал Сырский.