Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что у россиян лучше всего выстроена логистика именно в Донецкой области, ведь это промышленная область с множеством соответствующих объектов, которые тянут за собой разветвленную инфраструктуру. Поэтому россияне пытаются этим воспользоваться.

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Война против Украины – политическая авантюра Путина

Тимочко отметил, что Путин, начиная войну против Украины, имел цель продемонстрировать свою силу, способность влиять на международную политику, оккупировать территории.

Он предположил, что после провала Путина и вопросов, которые начали появляться в российском обществе, в Кремле было вероятно принято решение, что одну из целей "сво" признают и объявят тогда, когда удастся оккупировать Донецкую и Луганскую области. Сейчас это приоритет для российского диктатора.

Тогда уже с сохраненным лицом Путин сможет идти на переговоры. Потому что война для России становится ужасно обременительной, это политическая авантюра Путина,

– отметил Тимочко.

Вызовы, которые появились перед российской армией

Перед армией России возникло несколько вызовов, ведь она не имела планов перемещения своих войск по собственной территории с оборонительными целями. Тимочко отметил, что россияне никогда не верили, что война перейдет на их территорию.

Все наиболее способные стратегические войска и ресурсы, которые имела российская армия, она привлекла в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях. Сейчас, чтобы изменить стратегию войны, россиянам нужно время. Они уже сосредоточили на Курщине более 30 тысяч солдат, процесс накопления войск продолжается, россияне будут вынуждены еще наращивать там силы, потому что ВСУ продвигаются дальше.

В Курскую область россияне перебрасывают войска, но не успевают. Потому что им не позволяет это сделать, как они хотели бы, логистика и сам способ такого резкого переориентирования сил на другие направления,

– рассказал Тимочко.

Военнослужащий подчеркнул, что перемещение войск заключается не только в том, что надо переместить личный состав, важно учитывать и большое количество вооружения, техники, потребность отработать новые маршруты как для наземных сил, так и для авиации. Затем необходимо предусмотреть ориентирование на местности, слаживание войска. Это огромный объем работы.

"Видим, что пылает Воронежская область, она была одной из стратегических центров горючего, которым обеспечивались силы российской армии. Поэтому после этих ударов есть локальное влияние на вражеское войско. И раньше после ударов по российским НПЗ Россия приостанавливала экспорт бензина, керосина", – рассказал Тимочко.

Напомним, операция Сил обороны Украины (СОУ) в Курской области началась 6 августа. Сейчас под контролем Украины 1294 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Россияне продолжают стягивать свои войска на Курщину, чтобы остановить движение СОУ.