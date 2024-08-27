Украинская армия продолжает продвигаться вперед. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время брифинга во вторник, 27 августа, передает 24 Канал.

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100 населенных пунктов Курщины под контролем Украины

Главком Сырский рассказал, что по состоянию на 27 августа в Курской области взято под контроль 100 населенных пунктов.

Продолжаем продвигаться вперед,

– подчеркнул он.

Также главнокомандующий добавил, что россияне продолжают стягивать на Курской направление свои резервы. Так они надеются сдержать продвижение ВСУ.

Добавим также, что на Курщине украинские военные активно пополняют обменный фонд. Так, за все время проведения операции в плен взято 594 российских военнослужащих.