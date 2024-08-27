Українська армія продовжує просуватися вперед. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, передає 24 Канал.

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100 населених пунктів Курщини під контролем України

Головком Сирський розповів, що станом на 27 серпня у Курській області взято під контроль 100 населених пунктів.

Продовжуємо просуватися вперед,

– наголосив він.

Також головнокомандувач додав, що росіяни продовжують стягувати на Курській напрямок свої резерви. Так вони сподіваються стримати просування ЗСУ.

Додамо також, що на Курщині українській військові активно поповнюють обмінний фонд. Так, за увесь час проведення операції у полон взято 594 російських військовослужбовців.