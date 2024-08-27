Россия после двух недель "украинской специальной военной операции" (СВО) в Курской области наконец разработала стратегию реагирования на нее в информационном пространстве. Она заключается в игнорировании темы в самой России и максимальном раздувании "ситуации" (как ее называет Путин) силами собственных медийных агентов влияния в Европе и мире.

Российская пропаганда в своем экспортном варианте распространяет фейки на любой вкус и ищет среди них хоть какой-то, который бы мог больно задеть. Что это за фейки – читайте в материале 24 Канала.

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Нарратив 1. НАТО под Курском

Среди главных страшилок российских пропагандистов – привлечение НАТО к СВО на Курщине, а также преуменьшение стратегического успеха ВСУ.

"Спутник-Африка" в редакционной статье от 16 августа 2024 года утверждает, что атака на Курскую область России "была спланирована при участии НАТО".

Несмотря на то, что все ведущие издания мира написали, что украинская СВО на Курщине готовилась в чрезвычайной тайне и даже украинские солдаты и офицеры за сутки до начала прорыва не знали, что будут делать, российские пропагандисты пытаются убедить своих африканских читателей в обратном.

Главным аргументом является заявление российского конспиролога и советника Путина Николая Патрушева. Того самого, который ранее докладывал о "золотом миллиарде" и "рептилоидах". Сейчас он рассказывает о "руке НАТО".

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Конспиролог заявил, что США врут о своей непричастности к украинскому наступлению на Курскую область. По словам бывшего секретаря Совета безопасности России, Вашингтон постоянно говорит одно, а делает другое. Якобы без участия и поддержки США, Киев не рискнул бы начать операцию на российской территории, – как утверждает Патрушев.

Именно Запад создал нынешний режим в Киеве. Страны НАТО поставляют Украине оружие, военных инструкторов и разведданные, а также командуют ее армией,

– сказал Патрушев.

Конечно, разгром россиян на Курщине мог произойти только с разрешения США и НАТО. Ага, так все и было.

По данным разведки, операция Вооруженных сил Украины на Курщине готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши. Подразделения, которые принимают в ней участие, прошли подготовку в военных учебных центрах Великобритании и Германии. Военные консультанты из стран НАТО помогают в управлении Вооруженными Силами Украины, а также в использовании украинцами западной техники. Альянс также предоставляет украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск на их территории,

– издание "Правда" перевело статью с российского пропагандистского ресурса "Царьград".

Известный маргинал-коммунист Драго Боснич на канадском франкофонном портале Mondialisation.ca пытается погасить панику своих коллег, которые видят, что уже Россия, а не Украина оказалась в опасности. Боснич ставит, как ему кажется, риторический вопрос: "А действительно ли Россия проигрывает". Для этого он предлагает забыть, что ВСУ уже наступают на международно признанной территории России, и вспомнить, что наступление России на Донбассе продолжается, а Путин до сих пор обещает, что все цели его СВО "будут выполнены".

И хотя перед Босничем стояла задача принизить успех украинцев, невольно получилось у него все наоборот.

...операция, которую неонацистская хунта и ее натовские кураторы планировали в Курской области, была очень хорошо выполнена и включала в себя координацию многих подвижных частей. Это также свидетельствует о том, что киевский режим усвоил некоторые ценные уроки после своего хваленого контрнаступления в прошлом году. Он наконец понял, что нет никакого смысла объявлять о какой-либо крупной акции с большими фанфарами за несколько недель или месяцев до ее начала и давать противнику достаточно времени для подготовки адекватной обороны. В этом отношении подготовка к вторжению в Курскую область была почти безупречной с точки зрения освещения в СМИ, потому что ее не было. Даже OSINT (разведка из открытых источников) не могла предвидеть эту операцию. Не признавать этого было бы просто глупо и саморазрушительно, что привело бы к поражению в достижении цели.

Кроме помощи НАТО, Боснич видит причину успеха ВСУ на Курщине... "в наркотиках".

...невозможно было осуществить такую атаку с менее чем 10 000 – 20 000 солдат, которые находятся либо под воздействием наркотиков, либо просто достаточно суицидальные, чтобы пожертвовать собой ради очередной "пиар-победы".

Также не обошлось без толики "зрады":

Кроме того, существовала негласная договоренность не трогать этот район из-за газопровода Елец - Курск - Диканька. Однако, как всегда, печально известная неонацистская хунта в очередной раз доказала, что ей нельзя доверять.

Впрочем, пришлось пропагандисту признать и то, что на "путинском солнце" также есть пятна:

С российской стороны, безусловно, могли быть некоторые ошибки, как с точки зрения местной разведки, так и с точки зрения тактической разведки, но в реальности не было регулярных подразделений, способных остановить это вторжение.

Боснич откровенно врет, когда утверждает, что Россия провела "работу над ошибками" и остановила украинское наступление. На самом деле оно продолжается и на 10-й день после выхода его статьи. Поэтому слова о российской "победоньке" выглядят совсем смешно.

...как только Кремль ответил регулярными частями, эти войска получили неприятный сюрприз. И в самом деле, весь ад разразился, как только российская армия вступила в бой с вражескими силами. Бронетехника советских времен и поставленная НАТО была уничтожена на расстоянии. Таким образом, эта авантюра в Курской области не принесла больших результатов, особенно учитывая потерю драгоценных резервных войск, которые неонацистской хунте будет трудно заменить. И все же украинцы продолжают гибнуть за "пиар-победы".

Платить же за "некоторые ошибки" придется не россиянам (до них вообще нет никакого дела), а Венгрии и Словакии, которые теперь останутся без российского газа. И именно это, как пишет Боснич, является главной целью украинской СВО.

...это также объясняет, почему Соединенные Штаты и НАТО поддержали бы такую атаку. Ведь в их прямых интересах прервать все поставки российского природного газа в Европу, поскольку это заставило бы несколько других стран покупать непомерно дорогой американский СПГ.

Французское пророссийское издание Le Media 4-4-2 словами Александра Келлера (бывшего автора "Спутника" и RT) напоминает фантазии уже упомянутого конспиролога Патрушева и называет украинскую СВО "террористическим актом" и "роковой ошибкой".

Москва назвала вторжение в Курскую область "роковой ошибкой" и заверила, что Украина "горько пожалеет" об этой акции. На заседании в ООН Дмитрий Полянский заявил, что "последние подготовленные военные резервы на данный момент ликвидируются". Это заявление подчеркивает решимость России нанести сильный ответный удар.

Что ж, это действительно очень страшно. Вот только со времени написания статьи (16 августа) прошло уже 10 дней, а Россия все так же терпит поражение на Курщине, теряет новые территории и так же отступает со значительными потерями.

Нарратив 2. Это не украинцы, а иностранные легионеры

Интересно, что часть пророссийских пропагандистов в Европе все же пытается снять ответственность с ВСУ за СВО на Курщине. Например, бразильский автор издания Mondialisation.ca Лукас Лейруш ле Алмейда утверждает, что разгром в России и испуг кадыровцев устроили "иностранные наемники".

Отметим, что статью де Алмейды перепечатала чуть ли не вся пророссийская сеть пропагандистов, а это значит, что агенты Кремля считают текст программным.

Иностранные наемники сыграли главную роль в украинском вторжении в Курск. Украинский солдат (якобы воин 80-й бригады Руслан Полторацкий), который сдался в плен россиянам, рассказал правду об украинских войсках, задействованных в Курской операции. По его словам, среди солдат много иностранцев, в том числе из стран НАТО. Это еще один яркий пример того, как Киев использует международных наемников в своих основных боевых подразделениях, еще больше усиливая интернационализацию конфликта.

Де Алмейда считает, что такая глобализация вскоре приведет к развалу украинских сил.

Эта ситуация имеет тенденцию порождать все больше и больше проблем. Мы можем прогнозировать, что в ближайшее время будет волна неудачных операций, когда оперативные ошибки будут допущены из-за трудностей в общении между самими солдатами. Фактически, трагическое вторжение в Курск показало, что Украина больше не способна осуществлять какую-либо военную деятельность самостоятельно и полностью зависит от поддержки незаконных наемников. Хотя они помогают Киеву иметь достаточно войск для ведения боевых действий, массовое присутствие иностранцев создает серьезные проблемы, главным образом с точки зрения коммуникаций и логистики, показывая, что Киев далек от того, чтобы найти "решение" своих военных потребностей путем найма иностранных преступников.

Действительно, обрисованная картина должна ужасать франкоязычных читателей российской пропаганды.

Нередко на передовой гибнут американские и французские граждане, что вызывает беспокойство со стороны западных властей относительно сокрытия этих смертей. Что касается поляков, то их участие в Украине уже становится полуофициальным. Польские войска стали привычным явлением на поле боя с 2022 года, эти наемники вызвали большое количество жертв во время действий россиян. На практике Польша уже является фактическим участником войны, будучи одним из крупнейших поставщиков войск для киевского режима, а также через нее проходит крупнейший маршрут поставки оружия НАТО в зону конфликта. Грузия находится в той же ситуации, что и Польша. Хотя она не является членом НАТО, Грузия – один из главных поставщиков наемников для Украины. Это можно объяснить сильными русофобскими настроениями части грузинского населения, ведь эта кавказская страна является одной из наиболее пострадавших от психологических операций НАТО по промывке мозгов. Исторический реваншизм и русофобия побудили многих грузин вступить на защиту Украины, а крупнейшей грузинской проукраинской военизированной организацией является "Грузинский легион" – террористическая группировка, запрещенная в России и известная во всем мире благодаря публикации видеозаписей пыток россиян.

Особенно автор призывает жалеть несчастных поляков и грузин. Вот только есть одна проблема – это все вранье. Грузинские добровольцы действительно воюют в составе ВСУ, но их количество, к сожалению, такое же как и наша русофобия. То есть недостаточное.

Интересно, что несмотря на то, что московиты на Курщине отступают, они не забывают получать величественные победы, которым бы позавидовали сами "деды".



Так, франкоязычное издание пропагандистов Le Media 4-4-2 перепечатало статью российских военных преступников из издания "Репортер" от 10 августа 2024 года о разгроме на Курщине "французского иностранного легиона". Напомним, в это же время российские военные сотнями сдавались в плен украинским военным. Все это есть на видео, чего не скажешь о российских победах.

Ядерный шантаж

Еще одна цель российской пропаганды – убедить, что целью СВО на Курщине был захват Курской АЭС. Таким образом агенты России хотят создать нарратив "НАТО захватывает российскую АЭС". В частности, об этом пишет московский политтехнолог Юрий Баранчик, которого цитирует новая колыбель российской пропаганды "Правда".

Наступление на Курскую область – это операция НАТО. НАТО пыталось захватить российскую атомную электростанцию. За вопиющей дерзостью плана, безусловно, торчат британские уши. Это наталкивает на вопрос, не пришло ли для нас время поднять уровень эскалации. Причем так, чтобы она коснулась не только территории Украины, но и непосредственных кураторов киевского режима.

Правда, пока мы имеем два случая захвата АЭС, но это не российские, а украинские АЭС в Чернобыле и Энергодаре на Запорожье. Их оккупировали россияне в начале вторжения в феврале 2022 года и удерживают до сих пор. Поэтому заявления о ядерной опасности и циничные предостережения – это откровенно пустые слова.

Голоса войны

Традиционно эти месседжи разгонялись в соцсетях ведущих российских "голосов войны".

Особенно россияне носились с заявлениями своей звезды Скотта Риттера. Тот рассказывал, что на Курщине разбиты чуть ли не все войска НАТО.

Терпение Путина имеет пределы?

Также пропагандисты намекали, что терпение Путина имеет пределы и он якобы страшно ответит. Возможно, даже по объектам "настоящих кукловодов". Для этого пропагандисты даже нашли голову, которая говорит и "вангует" наконец удары по "центрам принятия решений". Некоего Жан-Жака Мунье. Интересно, случайное ли совпадение имени "эксперта" с названием известного украинского алкогольного напитка?

...западные провокации должны караться ударами по объектам на территории стран НАТО. Жан-Жак Мунье также убежден, что необходим точечный удар по объектам, где базируются самолеты F-16. Они стали символом надежды Киева на победу в конфликте.

Но поскольку страшным ответом были только упражнения ребенка в тире в Чечне, хоть и с золотыми пулеметами, то этот нарратив российской пропаганды не получил максимального разгона и сошел на нет. Оказалось, что терпение Путина не имеет границ, а это значит, что придется терпеть и всем россиянам. Ну, а пока они терпят, украинская СВО на Курщине продолжается.

На данный момент президент Путин все еще отказывается объявить войну, хотя территория России была захвачена, а россиян убивают на их территории войска НАТО. И прямые атаки НАТО могут быть запланированы. Пока что Вашингтону "убийство" сходит с рук – в буквальном смысле,

– этот вывод 2 недель СВО на Курщине от издания mondialisation.ca звучит словно песня.