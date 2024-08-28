Такое мнение высказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий. По его словам, именно на этом участке фронта будет происходить "что-то интересное".

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Что происходит на Покровском направлении

У военного спросили, как скоро могут начаться бои в самом Покровске и может ли Украина этого избежать.

Я знаю больше, скажу меньше. Мы можем сделать очень красивую картинку. Если все сложится так, как надо, то врага может ждать очень, для них очень некрасивая неожиданность, а для нас – очень хорошая,

– ответил Цехоцкий.

По его словам, российские войска с апреля, когда начались активные штурмы на Покровском направлении, продвинулись на 10 – 15 километров. В то же время российская армия оставила тысячи своих военных в украинской земле.

Быстрого продвижения точно не будет. Чем крупнее любой населенный пункт, больше они там вязнут и гибнут. А на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что что-то будет интересное происходить именно на этом участке фронта. И в то время это будет нужно,

– подытожил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады.

К слову, ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что со следующей недели в Покровске банки планируют прекратить работу.