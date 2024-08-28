Действия ВСУ в Курской области значительно успешнее, чем наступление оккупантов на Торецко-Покровском направлении. Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Разница ощутима

Александр Коваленко отметил, что Курская операция более эффективна. Она длится всего третью неделю, а уже имеет большие результаты. А наступательная кампания россиян тянется уже почти год и за это время они продвинулись на примерно 40 километров вглубь территории Украины.

Мы за неполные три недели продвинулись на 35 – 40 километров, которые мы видим. Также продолжает расширяться наша зона контроля. У россиян сейчас продвижение в районе Покровского направления происходит примерно километр – три километра в неделю. А наше продвижение – это примерно 4, 5 квадратных километра в сутки. Разница ощутима,

– подчеркнул он.

ВСУ решили много вопросов, моментов во время Курской операции. В частности, это перерезание логистики врага, создание буферной зоны, контроль крупнейшей газораспределительной станции на границе с Украиной, российские пленные и так далее.

В то же время за год наступательной кампании на Покровском направлении россияне только истощили свои войска, понесли огромные потери и получили только территориальные достижения в виде почти полностью разрушенных населенных пунктов.