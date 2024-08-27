В частности, с ее помощью было остановлено продвижение оккупантов на Харьковщине. Об этом президент рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает 24 Канал.

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Что изменилось с началом Курской операции

По словам Зеленского, начало Курской операции смогло остановить наступление российских сил в Курской области.

Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины,

– добавил президент.

Также была разбита серьезная группировка врага. Зеленский добавил, что оккупация Донецкой области – стратегическая цель России, именно поэтому Кремль не перебрасывает свои подразделения из Донецкой области на Курщину.

В то же время переброска российских подразделений с Харьковщины и Запорожского направления уже состоялась. Дальнейшая переброска будет зависеть от успехов ВСУ в Курской области.

Курщина, как я вам сказал, входит в наш план, план победы Украины, может это звучит для кого-то амбициозно, но план,

– подчеркнул гарант.

Он также добавил, что план победы над Россией будет передан президенту США Джо Байдену, а также Камале Харрис и Дональду Трампу.