Дії ЗСУ у Курській області значно успішніші, ніж наступ окупантів на Торецько-Покровському напрямку. Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Різниця відчутна

Олександр Коваленко зазначив, що Курська операція більш ефективна. Вона триває лише третій тиждень, а вже має великі результати. А наступальна кампанія росіян тягнеться вже майже рік і за цей час вони просунулись на приблизно 40 кілометрів вглиб території України.

Ми за неповні три тижні просунулись на 35 – 40 кілометрів, які ми бачимо. Також продовжує розширюватись наша зона контролю. У росіян зараз просування у районі Покровського напрямку відбувається приблизно кілометр – три кілометри на тиждень. А наше просування – це приблизно 4, 5 квадратні кілометри на добу. Різниця відчутна,

– підкреслив він.

ЗСУ розв’язали багато питань, моментів під час Курської операції. Зокрема, це перерізання логістики ворога, створення буферної зони, контроль найбільшої газорозподільної станції на кордоні з Україною, російські полонені і так далі.

Водночас за рік наступальної кампанії на Покровському напрямку росіяни лише виснажили свої війська, зазнали величезних втрат та отримали тільки територіальні здобутки у вигляді майже повністю зруйнованих населених пунктів.