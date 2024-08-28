Ворожий "воєнкор" Романов заявив про масоване використання Україною безпілотників для атак на транспортні засоби на трасі Курськ – Рильськ, що призвело до її закриття. Ця дорога є життєво важливою для російських військ у регіоні, – інформує 24 Канал.

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Російська траса під контролем дронів

Романов у своєму повідомленні від 27 серпня зазначив, що саме "щільні атаки" українських дронів спричинили закриття траси для цивільного транспорту.

Він також висловив невдоволення щодо недолугості російського командування, яке не змогло передбачити такий очевидний розвиток подій.

Про необхідність евакуації цивільного населення з Рильська та Льгова у зв'язку зі швидким блокуванням траси – автор каналу говорив ще 18 серпня. Але йо*ані аватари думати наперед не вміють за своєю природою,

– скаржився пропагандист.

Українські аналітики кажуть, що інтенсивність застосування FPV-дронів на цій ділянці не є випадковою. Траса Курськ – Рильськ відіграє ключову роль у логістиці російських військових, які намагаються протистояти українському наступу в регіоні.

Зокрема, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповідав 24 Каналу, що відповідна траса Е-38 – це лінія прикриття і вона буде під вогневим контролем.

Де розташована траса між Курськом та Рильськом в Росії: дивіться на карті від Google maps