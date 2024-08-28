Зустріч виглядала дуже неформальною, адже Путін бачився навіть з родичами Кадирова. Як розповів 24 Каналу письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, очільник Кремля стає залежним від свого оточення.

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Що хоче випросити Путін

Путін старіє, а вже давно говорили про те, що Кадиров не допомагатиме йому, а натомість хоче уникнути покарання за всі злочини. Вже тепер зрозуміло, що російський диктатор не вистоїть проти тиску всього цивілізованого світу.

Тому Путін "підтанцьовує" перед Кадировим, обіцяє дати все, що завгодно, тільки, щоб той його не кинув. До того ж в очільника Кремля ще є декілька десятків тисяч бійців, які можуть допомогти так званому президенту,

– розповів Ростислав Мурзагулов.

Наприклад, якби у Курській області з'явилися справжні чеченські війська, які здатні воювати, ситуація відчутно змінилася б. Але цього немає. Бійці Кадирова показали, що не збираються помирати за Путіна. Ба більше, вони не відзначаються позитивним ставленням до російських солдатів.

Тому очільник Кремля намагався попросити війська. Але Кадиров їх не дасть. Він розуміє, що це не допоможе й не хоче жертвувати людьми. Вони самі йому потрібні, щоб захиститися, коли в Росії почнуться бунти.

Тож Путін поїхав даремно. Він виглядав як клоун, просто ходив за всіма, цілував Коран й чого тільки не робив. Але великого успіху від цього не буде,

– зауважив Мурзагулов.

Нагадаємо, очільник Кремля зустрівся з Кадировим 20 серпня. Поїздка в Чечню стала першою з 2011 року. Він оглянув зброю, поспілкувався з "добровольцями", яких всіляко агітував воювати.