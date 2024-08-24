Про це він заявив під час виступу до Дня Незалежності. Зеленський додав, що операція складна, однак Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання, передає 24 Канал.

Важливо Операція ЗСУ на Курщині є зухвалим сигналом Заходу, Україна може змінити хід війни, – CNN

Зеленський про операцію в Курській області

Зеленський під час свого виступу повідомив, що операція ЗСУ в Курській області – складна, але йде за планом України. Нині вже є певні результати, однак про них поки говорити публічно не можуть.

Говорячи про мету цієї операції, Зеленський відзначив, що успішно поповнюється обмінний фонд. Окрім того, завдяки рішучим діям Україна змогла завдати ворогу превентивного удару на Півночі.

Ми запобігли оточенню частини нашої Сумської області й бажанню ворога окупувати місто Суми,

– наголосив Зеленський.