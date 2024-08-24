Видання пише, що це також надіслало політичний сигнал союзникам Києва, що Україна не приречена, а може змінити хід війни.

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Що пишуть ЗМІ про те, що Україна може змінити хід війни

Україна розбила зростаючу думку прихильників про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, Курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити перебіг війни,

– заявило видання.

Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян заявив, що мета операції ЗСУ на Курщині – показати, що "перемога Росії не є неминучою, і що Україна може битися і перемагати".

Також він закликав західних союзників України не тільки зберегти підтримку, а й ще більше послабити обмеження на використання переданої зброї.

Окрім того, Мік Раян сказав, що Україна знову продемонструвала, що різні "червоні лінії", спроєктовані Путіним – це не що інше, як химера, покликана зміцнити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну".

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Ба більше, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Матьє Булег сказав, що Курська операція є цінним способом "перевірити больовий поріг Путіна та інші форми стримування".

Видання зауважує, що Україна хотіла б націлити на аеродроми в глибині Росії ті ж ракети ATACMS більшої дальності, проте Вашингтон, ймовірно, не схильний погоджуватися.