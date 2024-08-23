Хоч західні партнери все ще не дозволяють бити своєю далекобійною зброєю углиб Росії, Україна застосовує для ударів безпілотники власного виробництва. Лише за останні кілька місяців дрони СБУ успішно атакували численні російські аеродроми, зокрема Маріновку, Ахтюбінськ, Морозовськ, Липецьк, Воронєж, Курськ, Саваслєйку та Борісоглєбск.

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Атаки безпілотників стають проблемою для росіян

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Джастін Бронк заявив, що удари безпілотників завдають Росії болю, водночас збитки поки що не є стратегічно значущими.

Однак поточний рівень шкоди, завданої авіабазам, – це те, з чим росіяни не можуть просто погодитися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для них,

– сказав він.

Україна може змусити Москву передислокувати системи протиповітряної оборони подалі від прифронтових районів. Це зробить об'єкти поблизу лінії фронту більш вразливими до українських ударів.

За словами Бронка, удари безпілотників можуть також спонукати Росію передислокувати частину своїх винищувачів і штурмовиків на бази, значно віддалені від України. Він пояснив, що це вже зменшило кількість випусків планерних бомб, оскільки російські літаки змушені літати далі на бази і з баз на фронт.

Зверніть увагу! Україна і раніше збивала російські літаки, що перевозили планерні бомби, але для цього доводилося ризикувати дефіцитними системами протиповітряної оборони, переміщуючи їх ближче до лінії фронту.

Ефективність безпілотника не лише в тому, що він вражає ціль – він має ефект, навіть якщо його збивають,

– підсумовують у виданні.

До слова, раніше в мережі з'явилися порівняльні супутникові фото російської авіабази Маріновка до і після атаки українських безпілотників. На цих знімках можна розгледіти пошкодження.